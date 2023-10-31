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Отравление детей

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31 октября 2023
Все дети, отравившиеся на цирковом фестивале в Перми, выписаны из больницы
Всего с диагнозом «норовирус» были госпитализированы 22 ребенка.
31 октября 2023, 08:27
30 октября 2023
Еще двоих детей выписали из больницы после отравления на цирковом фестивале в Перми
30 октября 2023, 08:24
В больнице после отравления на цирковом фестивале в Перми остаются пятеро детей
Всего были госпитализированы 22 ребенка.
30 октября 2023, 06:39
27 октября 2023
Роспотребнадзор: Юных циркачей заразили сотрудники кафе «Сказка»
27 октября 2023, 08:31
Еще один ребенок попал в больницу после отравления на цирковом фестивале в Перми
27 октября 2023, 06:01
26 октября 2023
На цирковом фестивале в Перми отравились двое детей из Челябинской области
Пострадавшие отправятся в родной город 28 октября.
26 октября 2023, 13:13
Прокуратура проверит пермское кафе, в котором ели юные циркачи
26 октября 2023, 08:23

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