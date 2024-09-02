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Отставка

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2024
Учителем ОБЗР в оханской школе стал полковник в отставке
2 сентября, 03:43
Новым главой департамента общественной безопасности Перми стал Константин Кузьменко
1 августа, 09:40
Заместитель председателя Пермского краевого суда покинул пост
8 июля, 08:19
Главный архитектор Перми покинул свою должность
29 июня, 05:24
Видео. Последняя в России женщина-губернатор Наталья Комарова ушла в отставку
30 мая, 07:29
Известный пермский следователь Михаил Юлдашев уволился из СКР
20 мая, 05:57
Глава Нытвы может покинуть свой пост уже в ближайшее время
У властей региона есть претензии к работе
15 мая, 04:52
Бывший пермский вице-премьер устроился на работу в колледж. Раньше его судили
6 мая, 14:14
Бывший глава Перми покидает краевое правительство после скандального видео сына
18 апреля, 14:37
Прокурор из Перми лишился должности из-за жены-замглавы администрации
2 апреля, 10:26
Павел Миков покинул пост директора краевого колледжа «Оникс»
21 марта, 07:06
Глава думы Ильинского округа досрочно ушла в отставку
Новым председателем ведомства стал Леонид Малахов.
13 марта, 07:53
В одной из краевых компаний внезапно сменился гендиректор
16 февраля, 14:31
Экс-главе краевой федерации футбола Прикамья назначили условный срок за мошенничество
Общий нанесенный ущерб составил 2 миллиона рублей.
25 января, 09:27
Дмитрий Дробинин может покинуть пост главы Индустриального района Перми
Контракт с чиновником продлевать не планируют.
19 января, 09:26
2023
Из минАПК Пермского края уволилась первый замминистра Татьяна Пестова
16 июня 2023, 16:14

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