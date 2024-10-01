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Паблик-арт

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2024
В Перми появились 11 новых арт-объектов. Фото
В качестве пространства для творчества использованы распределительные электрические шкафы
1 октября 2024, 15:46
Арт-объект «Скарабей» вернут в пермский Сад камней
Установка пройдет 30 июля.
26 июля 2024, 08:25
2012
В Перми установили самые недолговечные арт-объекты — фигурки из скотча
Всего за полдня от новых объектов практически ничего не осталось.
4 декабря 2012, 10:40
Отражение реальности: На стене ЦУМа появился новый арт-объект
Датская художница, создавшая большое количество работ в четырех странах, представила свой пермский проект «Двойное видение».
27 ноября 2012, 08:36
24 ноября на фасаде ЦУМа откроется новый объект паблик-арта
Основным элементом работы художницы Терезы Химмер станут цветные зеркальные пайетки.
21 ноября 2012, 09:54
Музей PERMM случайно узнал об исчезновении своего арт-объекта
Гомер, изображенный художником Романом Мининым на пристрое к Дягилевской гимназии, стал жертвой реконструкции.
29 марта 2012, 05:52
В Красновишерске из 60 пар старых лыж создали арт-объект
«Лыжная баба» займет свое место в этнопарке «Вишера-порт».
27 марта 2012, 05:01
В центре Перми установят новый светящийся арт-объект
Составленная из «иконок» скульптура изображает условного человека.
6 марта 2012, 03:33
PERMM собирается поставить в экстрим-парке памятник искусственному разуму
Новый пермский «человечек» будет сделан из световых «иконок», которые будут загораться случайным образом.
1 февраля 2012, 07:22
2011
На улицах Перми появятся «Жук-скарабей» и «Черный ангел»
Для создания новых арт-объектов казахскому художнику Молдакулу Нарымбетову потребовалось 50 дней.
19 октября 2011, 02:51
PERMM обиделся на блогера, получившего виски от Новичкова
В ответ на пост блогера tipograf о современном искусстве Наиля Аллахвердиева написала, что «набила бы ему морду».
12 сентября 2011, 08:36
Музей современного искусства создаст в Кудымкаре «Заповедник»
Паблик-арт программа музея PERMM выходит за пределы Перми.
16 августа 2011, 04:47
Скоро в Перми появятся солнечные часы размером с площадь
До конца июля площадь у вокзала Пермь 2 превратится в огромные солнечные часы.
29 июля 2011, 08:12
2010
Вслед за «красными человечками» в Пермь придут «люди-урны»
Трехмерные версии известной пиктограммы «Не надо мусорить!» будут призывать пермяков к чистоте.
15 сентября 2010, 08:44
В Перми замечены «красные человечки»
Один из них живет на крыше Пермской филармонии.
15 сентября 2010, 04:24

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