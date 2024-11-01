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2024
В Перми по решению суда ликвидировали «Центр исторической памяти»
1 ноября, 11:27
Стало известно о смерти пермского велогонщика Александра Бако
17 сентября, 03:43
Из жизни ушел бывший руководитель полетами в Большом Савино Геннадий Вдовин
5 сентября, 11:10
В Пермском крае появилась комиссия по увековечиванию памяти погибших на СВО
13 июля, 07:39
В отношении жителя Прикамья возбуждено уголовное дело за хранение оружия и пороха
27 марта, 07:55
В Чусовской школе открыли «Парту Героя» в память о погибшем школьнике
11 марта, 13:44
На Алее Доблести и Славы Перми может появится памятная плита Виктора Астафьева
Также внесено предложение установить плиту в честь 100-летия Пермского музыкального колледжа.
21 февраля, 06:48
Пермская ученая раскрыла секреты дежавю, детской амнезии и памяти животных
Ученая Пермского политеха Ольга Юрьева раскрыла главные особенности человеческой памяти. Рассказываем, почему дежавю может быть сигналом серьезного заболевания.
19 января, 09:08
2023
Пермяки возмутились снесённым надгробиям в Иудейском квартале Егошихи. Что произошло?
По территории кладбища проложена новая дорожка, которой, якобы, и было нужно высвобожденное пространство.
10 ноября 2023, 13:08
В память о 88 погибших в пермском «Боинге» 14 сентября пройдет мемориальная церемония
7 сентября 2023, 15:39
2022
Волонтёры Победы возложили в Перми цветы в память о героях Курской битвы
Курская битва или Курская дуга ознаменовала коренной перелом в ходе войны
23 августа 2022, 12:18

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