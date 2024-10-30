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Памятник

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Октябрь
Инспекция по охране памятников разрешила снос бывшего ресторана «Живаго» в Перми
22 октября, 12:44
Фото. В Прикамье строят арт-объект из старинной соляной баржи
21 октября, 12:19
Уроженку Перми отправили под домашний арест за попытку повесить флаг РФ в Одессе
15 октября, 10:51
В Перми за 6,2 млн рублей отремонтируют здание памятника «Училище народное»
1 октября, 10:48
Сентябрь
Инопланетянина Алешеньку вернули в аномальную зону Пермского края
24 сентября, 09:12
В Перми откроется передвижная выставка об императрице Марии Александровне
22 сентября, 06:35
Памятник пришельцу Алешеньке в Молебке исчез с постамента. Что случилось
14 сентября, 09:25
Перед пермским колледжем установили четырёхтонную модель пушки
1 сентября, 07:11
Август
Этой осенью в Перми установят памятник Федору Достоевскому
26 августа, 11:13
Суд постановил снять вывеску кафе «Гости» с памятника архитектуры в центре Перми
14 августа, 04:59
Спецпроект
Памятник архитектуры в Пермском крае продается за смешные деньги. Узнали, почему
Здание было построено еще в 1887 году.
Спецпроект
В Чердыни практически уничтожен памятник археологии федерального значения
На Троицком холме с помощью бульдозеров снесены сотни метров культурного слоя древней столицы Прикамья.
Июль
В Перми нашли подрядчика для реставрации здания памятника «Училище народное»
16 июля, 05:40
Июнь
В Перми за 9,6 млн рублей отреставрируют здание памятника «Училище народное»
26 июня, 07:47
В Перми прокуратура недовольна состоянием двух объектов культурного наследия
25 июня, 14:56
Вандал повредил памятник кошке на батарее в центре Перми
17 июня, 11:48
В Перми ищут еще одного подрядчика на восстановление старинного училища
Цена контракта составила 9 млн 419 тыс. рублей.
10 июня, 10:04
Май
В Перми отреставрируют объект культурного наследия
Вознесенской церкви в центре города — более 110 лет
14 мая, 14:30
Видео. В Кунгуре горел памятник архитектуры и истории краевого значения «Тюремный замок»
14 мая, 13:26
«Немножко передвинем». Стела с Орденом Ленина останется на кольце у Перми II
4 мая, 09:01

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