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Памятник архитектуры

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Октябрь
Торги на проведение текущего ремонта в здании ОКН «Училище народное» не состоялись
19 октября, 13:18
В Перми отреставрируют объект культурного наследия краевого значения
17 октября, 10:10
Сентябрь
В Перми могут заставить собственников кондиционеров закрыть их коробами
5 сентября, 13:36
Август
Суд постановил снять вывеску кафе «Гости» с памятника архитектуры в центре Перми
14 августа, 04:59
Спецпроект
Памятник архитектуры в Пермском крае продается за смешные деньги. Узнали, почему
Здание было построено еще в 1887 году.
МЧС Прикамья оспорит обязательство восстановить здание пожарной каланчи
5 августа, 05:12
Июль
Власти требуют от собственника бара в Перми отреставрировать дом купца Боброва
23 июля, 05:57
Июнь
В Перми прокуратура недовольна состоянием двух объектов культурного наследия
25 июня, 14:56
«Он разрушен». Кунгуряки беспокоятся за памятник «Гостиный двор»
13 июня, 06:12
В Перми нашли подрядчика на восстановление памятника — здания училища
5 июня, 06:22
Май
От МЧС Прикамья потребовали сохранить историческое здание пожарной каланчи
13 мая, 08:10
Апрель
Реставрация Успенского собора в Осе обойдется в 49 миллионов рублей
23 апреля, 05:39
Март
Стало известно, как будет выглядеть Гостиный двор в Кунгуре после реставрации
Работы планируют начать в 2025 году.
22 марта, 16:35
Февраль
«Дом специалистов» в Мотовилихе отремонтируют за 161 миллион рублей
19 февраля, 06:52
Декабрь 2023
Центр Березников признан достопримечательным местом
Новый статус объекта культурного наследия район получит уже 29 декабря.
26 декабря 2023, 11:33
Ноябрь 2023
В Прикамье за три года планируют отреставрировать восемь исторических зданий
29 ноября 2023, 15:23
Власти Прикамья требуют привести в порядок гостиницу, где жил Арам Хачатурян
Один из ответчиков — бизнесмен из Бангладеш.
15 ноября 2023, 04:03
Особняк купца Попова в центре Перми отреставрируют за 6,5 млн рублей
Необходимо отремонтировать окна и помещения здания.
14 ноября 2023, 05:25
Проект здания на Уральской, 110 в Перми прошел историко-культурную экспертизу. Эскизы
В отстроенное здание въедет школа №146.
3 ноября 2023, 10:43
Октябрь 2023
В Прикамье за 880 тысяч рублей продают старинную купеческую усадьбу
Здание охраняется государством.
23 октября 2023, 10:53

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