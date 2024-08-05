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Памятник истории

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2024
Один из корпусов завода Шпагина отремонтируют за 11,4 миллиона рублей
Здание является памятником истории.
5 августа 2024, 06:02
«Работы по уничтожению исторического памятника ведутся сейчас». Пермяк возмущен стройкой детской площадки и тротуаров над древним кладбищем в Чердыни
Директора муниципального учреждения работы «на костях» не смущают.
27 июля 2024, 09:59
Один из корпусов на Заводе Шпагина в Перми отремонтируют за 11,4 миллионов рублей
Работы должны завершиться до 28 ноября 2024 года.
8 июля 2024, 10:25
Видео. В Кунгуре горел памятник архитектуры и истории краевого значения «Тюремный замок»
В 2020 году Госинспекция по охране ОКН ПК пришла к выводу, что здание находится в предаварийном состоянии.
14 мая 2024, 13:26
2023
Особняк купца Попова в центре Перми отреставрируют за 6,5 млн рублей
Необходимо отремонтировать окна и помещения здания.
14 ноября 2023, 05:25
2012
Ломать — не строить: В Перми без согласования уничтожили старинные склады
В Краевом центре охраны памятников признали «ограниченную» научную ценность объекта, случайно обнаруженного год назад.
13 августа 2012, 04:48

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