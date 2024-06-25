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Памятники

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2024
В Перми прокуратура недовольна состоянием двух объектов культурного наследия
25 июня, 14:56
Стало известно, что может появиться на месте «Пермских ворот»
21 июня, 02:54
Видео. Пермский фотохудожник «оживил» памятники с помощью искусственного интеллекта
10 июня, 06:09
В Перми отреставрируют объект культурного наследия
Вознесенской церкви в центре города — более 110 лет
14 мая, 14:30
Надгробие «проклятой дочери» на Егошихинском кладбище вернули на место
1 мая, 08:37
Ильинский может получить статус исторического поселения
Это позволит сохранить архитектурные памятники посёлка.
23 апреля, 05:20
В Перми отреставрировали здание краевого военкомата
В планах восстановить утраченные фрагменты фасада, отремонтировать крыльцо.
6 февраля, 04:23
2023
В центре Перми появился новый памятник изобретателю. Рассказываем, кто он
1 декабря 2023, 08:28
В Прикамье за три года планируют отреставрировать восемь исторических зданий
29 ноября 2023, 15:23
Пермяки возмутились снесённым надгробиям в Иудейском квартале Егошихи. Что произошло?
По территории кладбища проложена новая дорожка, которой, якобы, и было нужно высвобожденное пространство.
10 ноября 2023, 13:08
2022
В Перми планируют поставить памятник Александру II
Инициатором появления памятника императору стала региональная служба судебных приставов. Другой памятный объект предложил Роспотребнадзор по Пермскому краю.
15 мая 2022, 07:52

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