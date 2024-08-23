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2024
Сезонный рост заболеваемости в Прикамье начался раньше обычного
23 августа, 04:13
После теракта в «Крокусе» Пермский край столкнулся с нехваткой строителей
20 августа, 07:26
Для чего же нужны поцелуи? Отвечают эксперты Пермского Политеха
6 июля, 08:16
В России снизились цены на отдых в Турции. В Пермском Политехе рассказали, почему
Отели Турции начали сдерживать рост цен на лето.
28 июня, 09:11
Санкции не помешали пермякам употреблять больше спиртного
27 февраля, 10:13
2023
В 2023 году в Прикамье выросла выручка пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей
26 декабря 2023, 13:04
Пермяк преодолел 244 км трассы триатлона в Чили, чтобы помочь детям
За время забега Григория Болотова для подопечных фонда «Дедморозим» удалось собрать 52 тысячи 611 рублей.
21 декабря 2023, 06:23
В Пермском крае выявили первые случаи гонконгского гриппа. Чем он опасен?
8 ноября 2023, 06:58
2021
Прикамье вновь в антилидерах по ВИЧ-инфекции. Причины «тихой» пандемии
26 октября 2021, 08:29

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