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Панихида

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Сентябрь 2024
В один день в Прикамье простятся сразу с двумя участниками спецоперации
О гибели земляков сообщили власти округов.
30 сентября 2024, 03:59
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Леонидом Деменевым
Прощание с мужчиной состоится 8 сентября.
6 сентября 2024, 08:27
На спецоперации погиб военнослужащий из Нытвенского округа Владислав Кайзер
6 сентября 2024, 08:08
Июль 2024
В Прикамье простятся с погибшим на спецоперации рядовым Евгением Валеевым
Прощание с мужчиной состоится 23 июля.
21 июля 2024, 04:39
Июнь 2024
В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Алексеем Новиньковым
Прощание состоится 13 июня.
13 июня 2024, 02:53
Апрель 2024
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Владимиром Кисляковым
Прощание с погибшим состоится 16 апреля.
13 апреля 2024, 14:56
Остались жена и две дочки. В Прикамье простятся с 33-летним участником СВО
Прощальная панихида состоится сегодня в Очере, в 11:30.
12 апреля 2024, 05:57

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