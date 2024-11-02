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Пансионат

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Ноябрь
Росздравнадзор объяснил, почему не может проверить пансионат «Долголетие» в Прикамье
2 ноября, 07:23
Октябрь
Минтруд Прикамья может проверить пансионат, после услуг которого погибли пенсионеры
29 октября, 12:59
После публикации Properm. ru следователи занялись проверкой пансионата «Долголетие»
29 октября, 11:54
В сети пансионатов прокомментировали гибель пенсионеров в Пермском районе
29 октября, 10:39
Родственники пациентов подозревают пансионат в Пермском районе в гибели их близких
29 октября, 07:08
Февраль
Экс-чиновник Прикамья продает бывший профилакторий химзавода за 55 миллионов рублей
9 февраля, 10:58

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