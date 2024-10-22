Паралимпиада

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2024
Паралимпийский чемпион Евгений Торсунов представлен к госнаграде «Орден почета»
22 октября, 16:27
Участники Паралимпийских игр в Париже вернулись в Пермь. Фоторепортаж
11 сентября, 12:42
Из-за атаки БПЛА самолет с пермскими паралимпийцами сел в Шереметьево вместо Внуково
11 сентября, 03:27
Пермский паралимпиец сошел с дистанции в Париже
30 августа, 10:24
2022
Трое спортсменов из Пермского края поедут на Паралимпийские игры в Пекине
Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.
21 февраля 2022, 09:33

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