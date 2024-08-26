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2024
Создание экотропы в Пермском крае к Ветлану планируют перенести на 2025 год
26 августа, 04:07
Власти Пермского края намерены создать национальный парк «Северный олень»
25 июня, 02:48
Парк Горького высказал готовность снести некоторые некапитальные здания
20 мая, 11:37
В парке «Счастье есть» в Закамске появится «летающий диван»
21 апреля, 08:00
Карусель за 10 миллионов в Пермь поставит учредитель парка аттракционов в ДНР
Аттракцион должен быть изготовлен в этом году.
12 апреля, 09:12
В Перми установят карусель за 10 миллионов рублей
26 марта, 06:09
Мужчина, убивший туристку-одиночку из Перми, заявил о нарушении своих прав
16 марта, 10:27
Сделаем все возможное для сохранения объектов. В Парке Горького ответили на претензии
14 февраля, 15:07
2023
В долине реки Егошихи запретили все виды неэкологической деятельности. Что это значит
Документ опубликован краевое Минприроды.
9 августа 2023, 07:05
Началось благоустройство долины Егошихи в районе Средней дамбы. Что там будет
Параллельно идут работы на других участках Егошихи.
8 августа 2023, 02:35
Власти хотят установить новые городские часы в сквере возле Оперного театра
2 августа 2023, 10:26
В пермском Парке Горького три кабинки с людьми застряли на аттракционе
Из-за сбоя электроники люди десять минут просто сидели на высоте конструкции «Американских горок».
24 июля 2023, 13:11
Пермяки наблюдали эксгибициониста в Черняевском лесу
24 мая 2023, 09:24
В пермском парке «Счастье есть» появится аттракцион стоимостью почти 10 миллионов
Покататься на нем можно будет только взрослым и детям старше пяти лет.
3 апреля 2023, 06:43

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