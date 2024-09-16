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2024
МЧС предупредило о высокой опасности пожаров в Прикамье с 16 по 18 сентября
16 сентября, 04:44
Фото. В Перми открылись два новых сквера
4 сентября, 03:55
Пермь вошла в топ-3 самых экологичных городов-миллионников России
6 августа, 02:54
В Прикамье ввели особый противопожарный режим
4 июля, 03:30
В мэрии рассказали, какие районы Перми обработаны от клещей
7 мая, 12:50
2023
Жителей Пермского края просят делиться идеями по объектам благоустройства
12 декабря 2023, 14:24
В долине реки Егошихи запретили все виды неэкологической деятельности. Что это значит
Документ опубликован краевое Минприроды.
9 августа 2023, 07:05
Чиновники выделили 305 миллионов рублей для благоустройства долины реки Данилихи
3 августа 2023, 10:54

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