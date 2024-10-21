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Парковка

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2024
Власти объяснили повышение тарифа внутри одной из зон платной парковки в Перми
21 октября, 09:40
Федеральный застройщик заключил с властями Прикамья договор КРТ Заостровки
17 октября, 12:47
Исторический особняк с рестораном в Перми продают за 139 миллионов рублей
2 сентября, 09:55
В Перми вдвое сократилось количество автопатрулей, контролирующих платную парковку
28 августа, 04:29
Расширение парковки у пермского аэропорта подешевело на четыре миллиона
21 августа, 10:54
В Перми проект новой сцены оперного театра прошел историко-культурную экспертизу
25 июля, 10:38
С начала года пермяков оштрафовали на 69 миллионов за неоплаченную парковку
18 июля, 11:03
Власти Прикамья разрешили использовать под мечеть участок в Верхней Курье
8 июля, 04:40
За неделю оштрафованы 13 водителей за неоплату парковки в центре Перми
16 июня, 10:11
В мэрии рассказали, где в Перми начали работать платные перехватывающие парковки
3 июня, 08:54
В Перми почти за 17 миллионов рублей расширят парковку у аэропорта «Большое Савино»
28 мая, 11:05
Стало известно, кто застроит участок на месте Центрального рынка в Перми
25 апреля, 05:40
Мэрия Перми определила стоимость парковки у ТРК «Семья»
17 апреля, 11:09
Подземный паркинг в одном из крупнейших ТРЦ Перми станет платным
Заплатить придётся за четвёртый и последующий час парковки.
29 марта, 10:52
Кикшеринг Whoosh обратился в прокуратуру из-за репрессивных мер пермских властей
29 марта, 05:49
Открывать номера автомобилей на пермских платных стоянках будут два патруля
1 марта, 11:25
Власти анонсировали открытие пяти плоскостных парковок в Перми
3 февраля, 14:12
«Детей стошнило прямо на парковке». Пермяки пожаловались на «iMall Эспланада»
5 января, 15:14
2023
В Перми в зону платной парковки добавят участок вдоль сквера Уральских добровольцев
16 ноября 2023, 10:54
Со 2 октября в центре Перми планируется поэтапное расширение зоны платной парковки
28 сентября 2023, 11:07

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