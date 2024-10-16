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Парковки

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2024
Администрация Перми выделит шесть миллионов на уборку снега с 10 платных парковок
16 октября, 15:15
В Перми вдвое сократилось количество автопатрулей, контролирующих платную парковку
28 августа, 04:29
С августа с пермяков будут брать деньги за парковку еще на четырех участках улиц
29 июля, 12:53
С февраля в Перми выявлено более 5 тысяч автомобилей с закрытыми госномерами
26 июня, 13:48
В Перми вновь расширяется зона платной парковки
21 июня, 12:58
За неделю оштрафованы 13 водителей за неоплату парковки в центре Перми
16 июня, 10:11
Власти Перми открывают еще две плоскостные парковки
20 мая, 11:13
Подземный паркинг в одном из крупнейших ТРЦ Перми станет платным
Заплатить придётся за четвёртый и последующий час парковки.
29 марта, 10:52
Фото. Отходящие фасады, гололед и «елки» из грязи. Как Пермь встречает свою 301-ю весну
27 марта, 12:10
Летом в Перми появятся четыре плоскостные перехватывающие парковки
20 марта, 13:07
В центре Перми в пятницу парковки будут бесплатными
12 марта, 07:35
Открывать номера автомобилей на пермских платных стоянках будут два патруля
1 марта, 11:25
Почему платные парковки Перми завалены снегом? Отвечает мэрия
Уборка улиц начинается по окончании снегопада, объяснили в администрации города.
9 февраля, 09:45
2023
В Перми пешие контролёры получили возможность открывать номера на парковках
21 декабря 2023, 10:01
В Перми в зону платной парковки добавят участок вдоль сквера Уральских добровольцев
16 ноября 2023, 10:54
В течение 2023 года за парковки на газонах Перми собрано 440 тысяч рублей штрафов
25 октября 2023, 08:57
Со 2 октября в центре Перми планируется поэтапное расширение зоны платной парковки
28 сентября 2023, 11:07
Власти Перми хотят получить еще больше денег с автомобилистов
7 сентября 2023, 10:48
В Перми парковщики получат официальную возможность открывать номер автомобиля
14 июня 2023, 13:32
34 автовладельца получили штрафы за закрытые номера в зоне платной парковки в Перми
12 апреля 2023, 03:02

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