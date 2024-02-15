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Паром

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Следком заинтересовался состоянием аварийного причала в Добрянском округе
Причал не могут отремонтировать уже много лет.
15 февраля, 13:48
Жители девяти деревень Осинского городского округа отрезаны от «большой земли»
Паром ходит только летом, а ледовой переправы через Каму к Осе нет.
22 января, 16:24
2023
В Добрянке отменили паром из-за обмеления Камы
Уровень воды опустился до критической отметки.
18 августа 2023, 03:02
2022
В Добрянке люди не могут добраться до дач, паром не работает
В Пермском крае часто возникают проблемы с доступом к населенным пунктам из-за неисправности паромов.
15 мая 2022, 10:18
2020
Спецпроект
«Транспортная западня». Жители и дачники двух районов Пермского края жалуются на работу паромов
Две паромные переправы - в Осинском и в Оханском районе вызывают возмущение у тех, кто ими пользуется: местных жителей, дачников. Осинский паром ходит вместо трех раз два, открылся позднее обычного, а билеты на проезд подорожали. Катера на воздушной подушке краевые власти району так и не предоставили, хотя обещали. Оханский паром перегружен, люди ждут на него очереди часами, вместо двух барж ходит одна, а объездная дорога разбита, там идет экстренный ремонт.

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