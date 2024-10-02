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Паспорт

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2024
В центре Перми отроется ещё один пункт вакцинации
2 октября, 09:40
В Перми откроются еще два мобильных пункта вакцинации
23 сентября, 10:09
«Первая в России Джоконда». Пермячка объяснила экстравагантную смену фамилии
18 сентября, 12:02
Экс-полицейскую из Краснокамска будут повторно судить за незаконную выдачу паспорта
12 августа, 06:28
Пермячка стала фигуранткой уголовного дела за незаконное укрывательство мигранта
15 июля, 08:28
Сотрудник МВД из Краснокамска незаконно выдала российский паспорт иностранке
14 июня, 10:28
Пермяку не дали вылететь в Турцию из-за опечатки в паспорте
16 мая, 11:32
СУ СК Прикамья возбудило уголовное дело по факту незаконной выдачи паспорта РФ
23 апреля, 12:35
Экс-директор по экономике моторного завода Перми освобожден под залог в Лондоне
20 февраля, 12:45
2023
Срочников в России обязали сдавать паспорта на время службы в армии
11 декабря 2023, 05:03
Путин подписал указ о цифровом паспорте. Показываем документ
19 сентября 2023, 05:26
Шесть жителей Лысьвы предстанут перед судом за участие в создании фиктивных компаний
Лысьвенцы предоставили свои паспорта для внесения сведений о них в ЕГРЮЛ как об участниках и руководителях юридических лиц.
2 марта 2023, 06:47
2022
Почему стоит получить второй паспорт ЕС
Вы еще не решили, в какую европейскую страну переехать на постоянное место жительства? Ознакомьтесь с возможностями, которые открывает получение паспорта Евросоюза.
24 октября 2022, 09:24

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