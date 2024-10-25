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Пассажир

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Октябрь
Самолет экстренно сел в Перми из-за ухудшения самочувствия пассажира
25 октября, 03:14
Апрель
Фото. В Пермском крае в ДТП с лосем погиб пассажир «Лады Ларгуса»
30 апреля, 09:14
Март
«Списали деньги два раза». Мэрия Перми — о сбоях работы валидаторов в транспорте
25 марта, 13:04
Февраль
Следователи Прикамья начали проверку факта обстрела машины с подростками
20 февраля, 13:22
В Перми призывают проститься с легендарной моделью трамвая
20 февраля, 06:05
Стали известны подробности о недовольном пермяке, который разбил стекло в Шереметьево
13 февраля, 02:54

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