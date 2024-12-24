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Пассажиропоток

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2024
Пермские трамваи за 2024 год перевезли почти 29 миллионов пассажиров
24 декабря, 10:30
В России на 23% возросла стоимость проезда в плацкарте. Почему?
8 августа, 10:49
Названы самые востребованные и самые «пустующие» автобусные маршруты Перми
8 августа, 10:44
В Прикамье на 17% выросло количество пассажиров дальних поездов
4 июня, 05:10
Названы маршруты пермского транспорта с самым большим ростом пассажиропотока за год
13 февраля, 05:07
В минувшие выходные Горнолыжный экспресс установил рекорд по числу пассажиров
22 января, 12:42
2015
В Перми упал спрос на авиабилеты за границу
По итогам второго квартала 2015 года, пассажиропоток международных рейсов упал на 42,3%, а по внутренним направлением - увеличится на 25,2%.
9 июля 2015, 12:15
В 2014 году в Перми «отметились» почти 50 млн пассажиров электротранспорта
Пассажиропоток последние три года стабилен. Чаще пермяки выбирают трамвай.
23 января 2015, 07:31
2010
Пермяки стали летать на треть чаще
Пассажиропоток в «Большом Савино» вышел на докризисный уровень.
2 ноября 2010, 11:29

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