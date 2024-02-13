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Пассажирские перевозки

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Февраль
Названы маршруты пермского транспорта с самым большим ростом пассажиропотока за год
13 февраля, 05:07
Декабрь 2023
Пермский автовокзал станет акционерным обществом
19 декабря 2023, 07:46
Октябрь 2023
Власти Прикамья планируют пустить суда на подводных крыльях по маршруту «Пермь-Оса»
Две единицы водного транспорта обойдутся в сумму около 600 млн рублей.
23 октября 2023, 04:45
Власти Прикамья планируют взять в лизинг два судна на подводных крыльях
3 октября 2023, 11:12

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