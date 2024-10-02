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Пассажиры

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Октябрь
В Перми закончился первый этап отбора перевозчиков
2 октября, 09:24
Пермяки жалуются на частые опоздания электричек
1 октября, 02:54
Сентябрь
С начала учебного года в Перми произошло 11 ДТП с участием детей
27 сентября, 11:30
В Перми начали строить железнодорожную остановку «Попова»
9 сентября, 08:50
Август
В районе вулкана Вачкажец на Камчатке пропал вертолет Ми-8Т
31 августа, 07:47
В Перми задымились новые вагоны электрички «Финист»
27 августа, 07:30
Названы самые востребованные и самые «пустующие» автобусные маршруты Перми
8 августа, 10:44
Июль
Застрявшим в аэропорту Перми пассажирам отказали в размещении в отеле
23 июля, 03:04
В Перми построят пешеходную дорогу между терминалами аэропорта
Владельцы отеля Apri Polet планируют собственными силами запустить пешеходное движение от отеля до аэровокзала.
19 июля, 11:44
В Перми начали снимать детективный триллер «Аэропорт»
19 июля, 04:30
Видео. Водитель пермского автобуса перепутал маршруты и повез пассажиров не туда
9 июля, 09:13
Июнь
СКР начал проверку безопасности после аварии с автобусом Пермь-Усть-Качка
14 июня, 04:16
Май
В Пермь отправился электрокатамаран «ЭкоходЪ 2» для речного маршрута до Закамска
23 мая, 09:32
Апрель
Верфь «Эмпериум» спустила на воду круизный катамаран для Перми
8 апреля, 06:32
Март
Пассажиру стало плохо в самолете из Москвы в Пермь
29 марта, 10:18
Пермский перевозчик вывел на маршрут автобус китайского производства
16 марта, 05:11
Скачут зайки. Мэрия Перми — о штрафах безбилетникам в день сбоя работы валидаторов
14 марта, 13:26
Стало известно, когда построят новую остановку для наземного метро в Перми
7 марта, 12:22
Январь
В минувшие выходные Горнолыжный экспресс установил рекорд по числу пассажиров
22 января, 12:42
Декабрь 2023
Стал известен самый загруженный автобусный маршрут Перми
11 декабря 2023, 06:53

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