properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Патент

Выбрать дату
2024
В России запатентован дрон-камикадзе, который самостоятельно летает и атакует
Разработка может применяться как в паре с самолетом, так и сама по себе.
18 апреля 2024, 08:11
Отказ Роспатента в правах Матросова на фразу «Счастье не за горами» будет обжалован
Федеральная служба по интеллектуальной собственности не признала словосочетание творческим трудом российского художника Бориса Матросова.
28 марта 2024, 05:56
Автор пермского «Счастья не за горами» не смог получить права на инсталляцию
Роспатент не признал словосочетание «Счастье не за горами» творческим трудом художника Бориса Матросова.
27 марта 2024, 09:34
2023
В Прикамье увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов до 5,2 тысяч рублей
Законопроект рассмотрят в Заксобрании уже в этот четверг.
23 октября 2023, 15:31
2011
Ноутбуки и телефоны смогут заряжать себя сами
Ведутся разработки и усовершенствования пьезоэлектрической пленки, позволяющей подзаряжать устройства от нажатия кнопок или стучанию по клавиатуре.
25 июня 2011, 04:14

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика