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Патриотическое воспитание

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2024
Стоимость возведения военно-патриотического центра в Прикамье может вырасти до 4 млрд
10 октября, 09:50
Фото. В Прикамье прибыл «Поезд Победы»
21 августа, 03:49
2023
Совет по сохранению исторической памяти создают в Перми. Кто туда войдет?
17 ноября 2023, 09:02
Власти хотят заплатить 1,5 млн за 15 дней работы ради военно-патриотического центра
Сроки строительства самого центра пока неизвестны.
28 августа 2023, 08:17

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