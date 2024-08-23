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Патриотизм

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2024
В центре Перми развернули 60-метровый флаг России
22 августа, 13:50
В Пермском крае появилась комиссия по увековечиванию памяти погибших на СВО
13 июля, 07:39
2023
Совет по сохранению исторической памяти создают в Перми. Кто туда войдет?
17 ноября 2023, 09:02
Бывшего мэра Перми Алексея Демкина исключили из совета по патриотическому воспитанию
Место бывшего градоначальника в совете займет новый глава Перми Эдуард Соснин.
15 ноября 2023, 05:39
Мюзикл, премьера которого состоялась в Пермском ТЮЗе, обвинили в низком патриотизме
31 октября 2023, 14:37
Спецпроект
Патриотизм пермского розлива, или Как у нас на глазах ввели цензуру
Какая-то ретроградная неделя выдалась. И не только в астрологическом плане. Судите сами.

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