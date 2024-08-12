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Паводок

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Август
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Пермском крае
12 августа, 08:44
Июль
Жителям Оренбургской области, чьи дома уничтожил паводок, отказывают в компенсации
Пострадавшие от паводка в Оренбурге атаковали прокуратуру жалобами на действия региональных чиновников.
1 июля, 09:42
Май
Пермскому краю удалось избежать массовых затоплений во время половодья
3 мая, 08:53
Апрель
В Прикамье для борьбы с паводком подключили народную дружину
23 апреля, 10:55
Надо делать крюк в 11,6 км. МЧС Прикамья — о затопленном мосте под Ильинским
23 апреля, 08:05
В МЧС рассказали, какие территории Прикамья на особом контроле в сезон паводка
23 апреля, 07:25
В МЧС рассказали о мосте, который размыло из-за паводка в Пермском крае
Мост размыло еще в начале прошлой недели.
23 апреля, 02:49
Видео. «Отрезаны от остального мира». В поселке Нижние Сержата в Прикамье размыло мост
22 апреля, 09:05
Специалисты предупреждают об угрозе затопления дорог и домов в Пермском крае
22 апреля, 03:03
Затопит ли в Перми «Счастье не за горами»? Рассказывает специалист Камского БВУ
19 апреля, 07:11
Будет ли в Перми наводнение как Орске? Разбираемся в работе Камской ГЭС
19 апреля, 07:01
В 20-х числах апреля в Камском водохранилище будет прибывать по 40 сантиметров воды
15 апреля, 16:20
Река Урал продолжает постепенно затапливать Оренбург
12 апреля, 06:10
Скейт-парк унесло течением. В Оренбурге ухудшается ситуация с паводком
10 апреля, 05:29
Ученый назвал причину катастрофического паводка в Оренбургской области
9 апреля, 08:42
В МЧС рассказали, что делать жителям Прикамья в случае паводка
9 апреля, 08:00
Роспотребнадзор Прикамья предупредил об опасности отравлений в сезон паводков
9 апреля, 07:05
В Пермском крае началось половодье. Как к нему подготовиться
8 апреля, 09:18
Ученый из ПГНИУ рассказал, возможен ли в Прикамье паводок как в Орске
6 апреля, 08:02
Видео. Город трудовой доблести Орск может уйти под воду. Что случилось?
6 апреля, 06:42

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