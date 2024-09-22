properm.ru
ГлавноеВсе новости

Пенсионер

Выбрать дату
Сентябрь
В Перми насмерть сбили 76-летнего пенсионера
22 сентября, 08:35
Август
Пенсионер из Прикамья боролся со скукой с помощью стрельбы по чужой машине
2 августа, 08:58
Июль
В Перми возбуждено уголовное дело по факту ограбления пенсионера в подъезде
31 июля, 08:23
В Прикамье осудили 65-летнего рецидивиста за попытку убийства
13 июля, 05:47
Июнь
Власти Перми хотят снести гараж, который ранее сами вернули пенсионеру
15 июня, 10:22
Март
На пенсионерку, взорвавшую петарду в ДК в Перми, завели дело. Что ей грозит?
29 марта, 03:58
«Пришла целенаправленно поиздеваться». Парикмахерша объяснила оскорбления пенсионерки
Сейчас возбуждено уголовное дело.
12 марта, 04:05
Березниковского пенсионера осудили за дискредитацию российской армии
1 марта, 13:24
Февраль
У мошенников есть доверенность! Пермяк потерял 1,4 миллиона из-за новой схемы обмана
7 февраля, 10:54
Могла потерять память. В Перми третий день ищут пропавшую пенсионерку
5 февраля, 04:45
Декабрь 2023
Две жительницы Куединского района обокрали 83-летнего пенсионера
28 декабря 2023, 06:33

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика