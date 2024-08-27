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Пенсионерка

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Август
Четыре дня в лесу без еды и воды. В Прикамье нашли пропавшую пенсионерку
27 августа, 03:49
Июнь
Семейная пара из Перми заплатит соседке 20 тысяч за нарушение тишины по ночам
23 июня, 06:17
Апрель
Из больницы выписали пенсионерку, которая взорвала петарду на выборах в Перми
Во время взрыва пострадала только пенсионерка.
15 апреля, 09:01
Март
«Пришла целенаправленно поиздеваться». Парикмахерша объяснила оскорбления пенсионерки
Сейчас возбуждено уголовное дело.
12 марта, 04:05
СК возбудил дело после издевательств над пенсионеркой. Что грозит парикмахерше
Сейчас следователи общаются с очевидцами и просматривают видеозаписи.
11 марта, 09:05
В Пермском крае возбудили дело после издевательств над пенсионеркой в парикмахерской
11 марта, 06:27
Февраль
В Прикамье полиция задержали посыльного телефонных мошенников
28 февраля, 07:43
Могла потерять память. В Перми третий день ищут пропавшую пенсионерку
5 февраля, 04:45
Декабрь 2023
В Прикамье задержали лжецелительницу, обещавшую снять порчу
14 декабря 2023, 07:49

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