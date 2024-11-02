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Пенсионеры

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2024
Росздравнадзор объяснил, почему не может проверить пансионат «Долголетие» в Прикамье
2 ноября, 07:23
Бастрыкин поручил возбудить дело о небезопасных услугах в пансионате в Прикамье
30 октября, 08:18
Минтруд Прикамья может проверить пансионат, после услуг которого погибли пенсионеры
29 октября, 12:59
После публикации Properm. ru следователи занялись проверкой пансионата «Долголетие»
29 октября, 11:54
В сети пансионатов прокомментировали гибель пенсионеров в Пермском районе
29 октября, 10:39
Родственники пациентов подозревают пансионат в Пермском районе в гибели их близких
29 октября, 07:08
Тарифы на газ в России повысят ещё на 20%
16 октября, 12:24
Каждый пятый пенсионер в Прикамье получает пенсию почтой
1 октября, 05:57
Пенсионеры смогут посмотреть на зверей в Пермском зоопарке бесплатно
26 сентября, 07:31
Пенсионерка из Перми оформила кредит и перевела мошенникам более 2 миллионов рублей
13 августа, 06:30
В Перми 12 человек осудили за выманивание денег у пенсионеров
19 июля, 09:35
Как бороться с одиночеством в пожилом возрасте? Рекомендации пермского психолога
8 апреля, 10:48
Полицией Перми задержаны подозреваемые в похищении 2 млн рублей у пенсионеров
29 февраля, 08:06
В Прикамье задержана семейная пара мошенников, вымогавшая деньги у пенсионеров
11 февраля, 08:14
2023
В Прикамье закрыли незаконный приют, организованный бывшим полицейским
Приют был открыт более 10 лет назад.
5 декабря 2023, 04:58
В 2024 году у россиян вырастут пенсии. Рассказываем, кто станет получать больше
15 ноября 2023, 03:20
В Перми часть пенсионеров получала пенсию с задержкой на две-три недели
24 сентября 2023, 09:26
В Перми осудили белгородца, который втридорога продавал пожилым медизделия
24 августа 2023, 14:46

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