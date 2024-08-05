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Пенсия

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2024
Учительница из Чайковского вышла на пенсию через суд
5 августа, 11:46
Заместитель главного судебного пристава Прикамья покинул должность
30 июля, 10:36
Главой Индустриального района Перми может стать экс-следователь
29 января, 13:36
2023
Пермяк скончался, так и не дождавшись досрочного выхода на пенсию
19 декабря 2023, 05:27
В Перми часть пенсионеров получала пенсию с задержкой на две-три недели
24 сентября 2023, 09:26
Пенсионеров в Перми ждет повышение пенсий на 18,5%
5 мая 2023, 10:11
В Перми с 1 мая пенсию будет доставлять только Почта России
Речь идёт о доставке наличными на дом.
6 апреля 2023, 06:41
Жительница Прикамья четыре года получала за умершего супруга пенсию
Сейчас она предстанет перед судом.
10 января 2023, 07:53
2022
В Пермском крае с 1 января почти на 5% вырастут пенсии
25 декабря 2022, 14:17

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