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Переход

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2024
Фото. В подземном переходе в Рабочем поселке восстановили изображения обитателей моря
6 ноября 2024, 16:00
На Мулянке появился железнодорожный переход. Правда, пока только на бумаге
Жители поселка рискуют жизнью и здоровьем, перебегая через железнодорожные пути.
19 апреля 2024, 07:38
Открытие наземного перехода через улицу Попова в Перми переносят еще на три года
Ранее переход планировали открыть в текущем году.
23 января 2024, 04:38
2023
Глава департамента ЖКХ Перми Станислав Баскаков займется сносом аварийных домов
Информации по уходу Баскакова из администрации нет.
18 декабря 2023, 07:20
2010
Революции быть: российский футбол переходит на систему «осень-весна»
Российский футбольный союз решил играть в футбол «как в Европе».
14 сентября 2010, 04:21

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