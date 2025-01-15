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Переименование

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2025
Улицу Курта Кобейна, прославившую Пермский край в рунете, могут переименовать
15 января, 06:33
2024
Остановка «Соборная площадь» появится в центре Перми
27 декабря 2024, 01:49
В Перми не будет остановки «Дом моделей»
Также на пермской Аллее Доблести и Славы появится памятная плита в честь прославленного композитора
30 мая 2024, 16:36
2012
Переименование улицы Кирова в Пермскую оспорят в суде
Юридическая группа комитета «За сохранение советских наименований улиц города Перми» готовит обращение в суд.
30 марта 2012, 11:45
Против переименования Плеханова в Биармскую выступили 97% жителей улицы
Такие данные привели члены комитета «За сохранение советских наименований улиц города Перми».
30 марта 2012, 10:38
Противники переименования улицы Плеханова обвиняют оппонентов во лжи
Активисты КПРФ и движения «Суть времени» считают, что инициаторы переименования улицы могут собирать подписи обманным путем.
15 марта 2012, 03:03
На российском рынке заработал банк под брендом МТС
Московский Банк Реконструкции и Развития официально переименован в МТС-Банк.
19 февраля 2012, 05:00
2011
Студенты, поступившие в ПГУ, закончат ПГНИУ
На сайте Пермского государственного университета опубликован приказ, согласно которому вуз будет носить новое название.
26 июля 2011, 05:47

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