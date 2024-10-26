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Перекрытие

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Октябрь
В Перми продлены перекрытия участков двух улиц из-за важных работ
26 октября, 05:01
Схема. Участок шоссе Космонавтов закрыли на полгода
25 октября, 13:15
Карта. В Перми на две недели перекроют движение по улице Пушкина
18 октября, 15:44
Карта. Стало известно, когда в Перми запустят движение по новой развязке на улице Строителей
16 октября, 16:48
Сентябрь
Схема. Часть улицы Сибирской в Перми закрыли для автомобилистов на три недели
28 сентября, 05:21
В Рабочем Поселке закроют движение транспорта рядом с расселенным домом
26 сентября, 12:01
В Перми продлили до середины октября перекрытие одной из улиц
Здесь ведутся работы по строительству тепловой сети.
19 сентября, 06:11
Схема. Для водителей на пять суток закрыли часть улицы Сергея Есенина в Перми
16 сентября, 04:14
В Перми вновь закроют движение транспорта в тоннеле на Дзержинского
13 сентября, 05:25
Участок улицы Монастырской закрыли почти на две недели. Схема
9 сентября, 08:23
До конца сентября закрыли участок одной из улиц в центре Перми
4 сентября, 05:10
Мост через реку Ирень в Кунгуре закроют на целых полтора года
2 сентября, 11:25
Август
В Перми на улице Дзержинского на четыре дня перекроют движение транспорта
19 августа, 09:00
Часть Компроса в районе ДК Солдатова закроют для водителей в эту субботу. Схема
16 августа, 03:41
Июль
В Перми под обрушением перекрытия частного гаража погиб человек
29 июля, 04:44
На улице рядом с ПГНИУ на пять дней частично закроют движение транспорта. Схема
16 июля, 08:25
Июнь
Десяток улиц в Перми частично закроют для водителей на полдня
28 июня, 06:58
Движение на перекрестке в центре Перми ограничат из-за ремонта трамвайных путей
28 июня, 06:32
Май
Спецпроект
Как обстоят дела со стройкой «Мотовилихинского шоссе»? Фоторепортаж
Работы по первом этапу строительства должны быть завершены к декабрю 2024 года.
В Перми на месяц перекроют движение транспорта на улице 9 Мая
28 мая, 10:17

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