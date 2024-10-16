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Перекрытие движения

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2024
Карта. Стало известно, когда в Перми запустят движение по новой развязке на улице Строителей
16 октября, 16:48
Схема. Участок улицы Соликамская полностью закроют для транспорта в субботу
15 октября, 11:27
Ночные перекрытия улицы Старцева в Перми продлили
9 октября, 02:46
Участок улицы в Индустриальном районе закроют для водителей на три дня. Как проехать
15 августа, 04:34
В Перми в праздничные дни вводятся ограничения для транспорта
10 июня, 13:08
В центре Перми в воскресенье будет перекрыто движение
13 мая, 05:27
В Перми для движения полностью закроют улицу Уинская
17 февраля, 13:01
2023
В Перми перекроют центр города из-за очередного праздника. Схема перекрытий
30 июня 2023, 06:18

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