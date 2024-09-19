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Перекрытия

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В Перми продлили до середины октября перекрытие одной из улиц
Здесь ведутся работы по строительству тепловой сети.
19 сентября, 06:11
В центре Перми из-за ремонта путей на Борчанинова изменится движение автобусов
26 июня, 12:47
Улицу Газеты Звезда в Перми частично закроют для водителей на два месяца
15 мая, 04:27
Участок улицы в центре Перми перекроют на четыре недели. Когда и где
11 апреля, 10:30
Транспортный коллапс? В Перми завтра перекроют участок шоссе Космонавтов на 2 месяца
Объезд организуют рядом с перекрытым участком.
22 февраля, 08:00
2023
Центр города парализует из-за Пермского марафона
16 августа 2023, 02:27
Центр Перми будут перекрывать из-за Крестного хода
24 июля 2023, 07:46
В Перми две ночи подряд будут ограничивать движение автомобилей на Локомотивной
На участке будут идти работы по строительству дороги.
1 июля 2023, 08:03
Лишили единственного проезда. Пермяки негодуют из-за перекрытия дорог в Мотовилихе
20 июня 2023, 10:09

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