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Перепись

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2024
В Перми стало больше домашних кошек и меньше собак
Популяция домашних животных в Перми достигла 383 тысяч.
11 апреля 2024, 15:49
2021
Полиция рассказала, как отличить мошенников от переписчиков
ГУ МВД России по Пермскому краю напоминает, что с 15 октября по 14 ноября 2021 года в России проходит большое демографическое мероприятие − перепись населения.
31 октября 2021, 08:56
2011
Более 3,5 миллионов человек отказались участвовать в переписи 2010 года
Количество жителей Пермского края среди «отказников» не превысило 30 тысяч человек.
12 октября 2011, 11:30
2010
Пермская улитка «доползла» до второго места
Рисунок пермячки занял второе место в конкурсе талисманов Всероссийской переписи населения.
4 сентября 2010, 05:13
Геймерам Перми предложили сыграть в "Переписчика"
В преддверии Всероссийской переписи населения в интернете появилась увлекательная «бродилка» - «Помоги переписчику».
20 августа 2010, 10:06

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