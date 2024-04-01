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Переправа

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В Пермском крае закрывают еще одну ледовую переправу
Из-за потепления поездки по льду становятся опасными.
1 апреля, 14:51
В Пермском крае открылась ледовая переправа через реку Колва
Это уже тринадцатая переправа этой зимы в регионе
22 февраля, 08:35
В Прикамье открылись ещё две ледовые переправы
Всего сейчас в Пермском крае открыты 12 переправ через реки.
23 января, 13:37
В Чусовском городском округе открылась ледовая переправа
Она проходит через реку Чусовая.
12 января, 11:30
В Прикамье открылась шестая ледовая переправа
Она организована через Каму в Гайнском округе.
11 января, 05:29
2023
В Чусовском округе открылась четвёртая в крае ледовая переправа
Она связывает посёлок Верхнечусовские Городки с деревней Красная Горка.
28 декабря 2023, 11:10
В Прикамье открылась первая ледовая переправа
Она работает через Каму в районе Соликамска
14 декабря 2023, 12:38
2022
В Прикамье открылась седьмая ледовая переправа
Она соединила посёлки Усть-Коса и Новая Светлица.
25 декабря 2022, 03:59
В Пермском крае открылась пятая ледовая переправа. Она связала посёлок и урочище в Гайнском округе
Длина переправы – 280 метров.
20 декабря 2022, 08:21
В Прикамье начала функционировать четвёртая ледовая переправа
Её официально открыли в Оханском городском округе.
14 декабря 2022, 11:10

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