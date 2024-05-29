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Переработка

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2024
Очистка берегов четырех малых рек Перми обойдется властям в 4,6 миллиона рублей
Всего очистят 830,8 кв. м. берегов рек краевой столицы.
29 мая 2024, 06:34
Пермяки отправили на переработку 800 тонн одежды за год
Пермяков призывают сдавать только чистую одежду в контейнеры.
7 января 2024, 12:24
2011
Несколько сотен тонн огурцов пришлось уничтожить
Из-за страха общественности перед инфекцией огромное количество овощей пришлось отправить в переработку.
9 июня 2011, 11:20
Скоро станция переработки мусора заработает в полную силу
На пермской станции сортировки и перегрузки твердых бытовых отходов завершаются пусконаладочные работы. Совсем скоро она сможет работать в полную силу.
11 мая 2011, 09:57

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