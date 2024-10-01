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Перевозчики

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2024
Чиновники не разрешат пермякам открывать двери в автобусах
1 октября, 08:52
В Перми прекратят работу четыре автобусных маршрута
17 сентября, 05:17
В работе перевозчика, чей автобус Березники –Пермь попал в ДТП, выявлены нарушения
11 сентября, 14:31
С начала года пермские перевозчики были оштрафованы на 16,7 миллиона рублей
18 июня, 02:44
Глава Пермского округа озвучил возможную причину обрушения аварийного моста
31 мая, 03:16
Пермский перевозчик вывел на маршрут автобус китайского производства
16 марта, 05:11
В Перми хотят расширить список маршрутов, на которых появятся автобусы-«гармошки»
10 января, 06:37
2023
За полгода мэрия оштрафовала пермских перевозчиков на более чем 17 миллионов рублей
4 июля 2023, 12:24
2022
С 14 июня в Перми меняется расписание на 10 автобусных маршрутах
С 14 июня по просьбам жителей меняется расписание на автобусных маршрутах №8, №15, № 18, № 22, №32, №40, №44, №53, №56, №57.
13 июня 2022, 09:31
Администрация Перми объявила электронный аукцион по поиску перевозчика на автобусные маршруты №22 и №23
Администрация Перми ищет подрядчика на «выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми».
23 апреля 2022, 09:23

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