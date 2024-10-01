Перевозчики

Администрация Перми объявила электронный аукцион по поиску перевозчика на автобусные маршруты №22 и №23

Администрация Перми ищет подрядчика на «выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми».