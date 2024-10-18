properm.ru
ГлавноеВсе новости

Пермь 300

Выбрать дату
Октябрь
Видео. Глава Прикамья презентовал Владимиру Путину спорткомплекс «Энергия»
18 октября, 03:03
Администрации Перми рекомендовано вернуть в бюджет 5,3 млн рублей от капремонта домов
12 октября, 05:04
На Гайве рабочие сломали арт-объект, установленный к 300-летию Перми
10 октября, 09:24
Август
Историческую «Башню смерти» в Перми отреставрируют к осени 2027 года
28 августа, 06:03
Фото. В Перми появились ещё два мурала
27 августа, 05:18
Пермский зоопарк опубликовал видео с котятами снежного барса. Милота зашкаливает
21 августа, 10:34
Июль
Эксперты назвали 10 главных книг об истории Перми
23 июля, 08:45
В центре Перми окончилось строительство пятизвездочной гостиницы Radisson
6 июля, 12:25
Сроки открытия краевой инфекционной больницы в Перми перенесли
2 июля, 11:35
Май
Стала известна дата проведения фестиваля «Город встреч» в Перми
27 мая, 07:11
Пермские кинематографисты сняли серию видеороликов об истории столицы Прикамья
4 мая, 10:15
Открытие краевой инфекционной больницы в Перми планируется в июле
3 мая, 03:13
Март
Руководитель PR-отдела «Пермь-300» уходит с должности
Он возглавил PR-службу еще в 2022 году.
30 марта, 05:03
На пермской эспланаде устанавливают гигантскую фигуру Весны-Красны
12 марта, 12:43
Пермяки смогут посмотреть на диковинных котов, созданных художником-карикатуристом
В воскресенье пройдет презентация с самим мастером.
2 марта, 12:19
Февраль
О том, как любили и чувствовали. В Перми запустят новый экскурсионный маршрут №300т
27 февраля, 05:00
Январь
Открытие малой сцены пермского ТЮЗа перенесли на 1 февраля
12 января, 07:22
Декабрь 2023
Аналитики узнали, как жители Прикамья оценивают празднование 300-летия Перми
28 декабря 2023, 08:09
6 млн зрителей. Вспоминаем события 300-летия Перми, объединившие горожан и туристов
Год празднования 300-летия Перми подходит к концу.
28 декабря 2023, 07:13
Расписание движения экскурсионного автобуса в Перми поменяется на Новый год
27 декабря 2023, 06:46

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика