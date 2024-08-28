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Пермь 36

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2024
Историческую «Башню смерти» в Перми отреставрируют к осени 2027 года
28 августа, 06:03
Пермская компания Miro продолжит обслуживать российских пользователей
21 августа, 13:27
Пермский зоопарк опубликовал видео с котятами снежного барса. Милота зашкаливает
21 августа, 10:34
2023
Видео. Пермячка ночью заметила пожар в доме напротив и вовремя вызвала помощь
12 ноября 2023, 07:34
Виртуальный музей «Пермь-36» зарегистрирован в Казахстане
Об этом сообщила руководитель проекта Юлия Балабанова.
26 октября 2023, 14:44
Стала известна цена новой смотровой площадки на набережной Камы в Перми
По плану объект построят в 2024 году.
23 октября 2023, 08:15
В День рождения Варлама Шаламова музей «Пермь-36» организует показ фильмов о писателе
Смотреть ленты можно на официальной странице музей в соцсетях.
14 июня 2023, 16:42
ФОТО. Музей PERMM проводит в Москве выставку о политических репрессиях
Почти одновременно в Перми идет показ выставки Музея истории ГУЛАГа «Особый лагерь».
5 июня 2023, 12:47

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