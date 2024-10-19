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Пермь-екатеринбург

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2024
В Суксуне суд отправил на принудительные работы виновника смертельного ДТП
19 октября, 04:50
На трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП погиб 28-летний водитель ВАЗа на летней резине
12 октября, 11:17
Водитель Mercedes выехал на «встречку» в Прикамье и погиб с тремя пассажирами
11 октября, 05:16
Пробки второй день подряд парализуют трассу «Пермь — Екатеринбург»
23 сентября, 07:23
Пермяки просят Правительство России спасти от пробок на трассе Пермь-Екатеринбург
7 июля, 10:50
На трассе Пермь — Екатеринбург ограничили движение из-за мощного снегопада
4 мая, 05:15
Видео. В Прикамье на дороге Пермь-Екатеринбург произошло жесткое ДТП с фурой
26 марта, 08:00
В ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург пострадала девушка
9 марта, 08:01
Утром в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погиб водитель «Газели»
Его автомобиль врезался в стоящий на обочине тягач.
20 января, 07:49
2023
На трассе Пермь — Екатеринбург случилась авария с двумя грузовиками и легковушкой
Погибших нет, но есть пострадавшие.
4 декабря 2023, 03:26
На трассе Пермь — Екатеринбург из-за снегопада и метели ограничили движение
30 октября 2023, 06:56
2016
Проекту реконструкции Героев Хасана на Липовой горе дали добро. Старт — осенью 2016
Ширина проезжей части улицы Героев Хасана в месте двухуровневого пересечения с Транссибирской магистралью увеличится с 8 до 20 метров.
25 мая 2016, 06:45
2015
В 2016 году начнется строительство развязки «Транссиб — улица Героев Хасана»
Об этом доложил главе администрации Перми Дмитрию Самойлову его заместитель Анатолий Дашкевич в рамках обсуждения итогов дорожного сезона 2015 года.
6 октября 2015, 08:43
2013
Развязка на Липовой горе обойдется Перми в 1,5 млрд рублей
Технически сложная стройка может начаться в 2015-2016 годах.
17 октября 2013, 13:25

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