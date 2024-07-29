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Пермь,криминал,наркоторговля,наркотики,задержание

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2024
Пермяк пытался наладить продажу мефедрона, но попался
Ближайшие 12 лет он проведет в колонии строгого режима
29 июля 2024, 13:58
Закладчику, сделавшему 100 тайников вдоль железной дороги в Перми, вынесен приговор
14 марта 2024, 06:57
В Пермский районный суд передано дело о 580 килограммах синтетических наркотиков
11 марта 2024, 16:53
2013
В Перми задержали подозреваемого в наркоторговле
Задержание произошло на улице Писарева.
27 июля 2013, 09:16

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