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Пермь-турция

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2025
«Уральские авиалинии» запустят рейсы из Перми в Анталью с 20 мая
6 марта, 16:34
Чартерные рейсы из Перми в Анталью возобновят в конце апреля 2025 года
10 января, 05:50
2024
Анталья зовёт: SouthWind радикально меняет планы — летайте дольше и чаще
До турецкого курорта из столицы Прикамья лететь пять часов.
15 октября 2024, 11:20
Отдых в Турции: сколько это стоит для пермяков в мае и какой будет погода
Теплое море, жаркая погода, уникальные древние здания и атмосфера исторических фильмов ждут туристов! А мы узнали, сколько это стоит.
17 мая 2024, 07:59
Средняя стоимость турпоездки из Перми в Турцию за год выросла на треть
В марте цена тура превысила 77 тысяч рублей.
13 мая 2024, 04:41
Еще один турецкий лоукостер готов выполнять рейсы Пермь-Анталья
Corendon Airlines с конца мая запускает чартеры на курорты
15 марта 2024, 08:57
2016
Минтранс не разрешил двум авиакомпаниям летать из Перми в Турцию
Разрешение запрашивали Nordwind Airlines и авиакомпания «Икар».
12 мая 2016, 07:08
Компания Nordwind Airlines будет выполнять прямые перелеты из Перми в Турцию
Пока Росавиация выдала допуск на выполнение перелетов в турецкий аэропорт Даламан. На рассмотрении находятся маршруты из Перми в Анталию и Стамбул.
28 апреля 2016, 12:25

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