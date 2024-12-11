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Пермалко

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2024
Экс-владельца Пермалко внесли в список террористов и экстремистов
11 декабря 2024, 04:56
«Пермалко» вернуло себе прежнее название
Решение связано с прошлогодичной сменой собственника
8 июля 2024, 14:35
2023
«Амбер Пермалко» отказалось от заявки на регистрацию товарного знака «Сердце Пармы»
В середине августа компания пыталась зарегистрировать торговый знак.
20 сентября 2023, 09:08
Завод «Пермалко» сменит владельца
Латвийские собственники предприятия продают его петрозаводской компании.
26 июня 2023, 11:31
2014
Из-за роста акцизов на крепкий алкоголь «Пермалко» просит помощи у депутатов
14 мая 2014, 13:12

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