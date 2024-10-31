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Permm

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2024
В музее PERMM прокомментировали иск прокуратуры, связанный с конфликтом интересов
31 октября, 10:45
Музей современного искусства PERMM заподозрили в коррупции
31 октября, 05:24
Бывшее здание музея современного искусства PERMM подешевело на 50 миллионов
5 сентября, 08:05
Музей PERMM анонсировал экскурсии по выставке «Art & Science: Открытые тела»
7 августа, 07:07
Пермяки продают частички снесенных «Пермских ворот» на «Авито»
21 июня, 07:48
Андрей Малахов посетил пермский музей PERMM
18 июня, 03:17
Пермский миллиардер и музей PERMM не смогли заключить мировое соглашение
14 мая, 05:47
Арт-объект «Скарабей» в Перми восстановят спустя год после нападения вандалов
6 мая, 08:40
Музей современного искусства PERMM объявлен «Музеем года»
14 марта, 04:17
Сотрудники ФСБ провели обыски у директора пермского музея PERMM
Обыски вчера были в нескольких субъектах РФ.
13 марта, 05:40
Новый зал для временных выставок откроется в музее современного искусства PERMM
13 февраля, 04:38
В Минкульте прокомментировали информацию о возможном сносе «Пермских ворот»
22 января, 07:09
Арт-объект «Пермские ворота» у станции Пермь II могут снести
22 января, 05:06
2023
На площадке музея PERMM пройдет серия концертов
28 декабря 2023, 06:28
PERMM закупит 23 картины российских художниц на деньги от премии «Музей года»
8 декабря 2023, 10:52
Музей современного искусства PERMM награжден премией «Сделано в России — 2023»
1 декабря 2023, 04:44
Музей PERMM попал в шорт-лист премии «Сделано в России»
25 ноября 2023, 11:08
Спецпроект
«Будет уютно и вдохновляюще». Фоторепортаж с открытия музея PERMM в новом здании
Кураторы музея представили новые выставки, а пермяки оценили возможности нового пространства.
Стала известна программа открытия музея PERMM в новом здании
Гости смогут увидеть три премьерных выставки.
25 октября 2023, 06:54
Музей PERMM завершил переезд в здание бывшего автосалона
Выставки откроются для посетителей 28 октября.
17 октября 2023, 09:28

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