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Пермская езда

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Ноябрь
В Перми по выходным изменится расписание движения автобусного маршрута
2 ноября, 13:32
Видео. «Огненный» трамвай проехал сегодня утром по улице Куйбышева
1 ноября, 03:59
Октябрь
От причала Речного вокзала в Перми в этом сезоне отплыли более 200 тысяч пассажиров
31 октября, 13:33
Сегодня в пермском транспорте запустили систему оплаты проезда через Bluetooth
30 октября, 12:39
В Перми продлены перекрытия участков двух улиц из-за важных работ
26 октября, 05:01
Со следующей недели в Перми поменяют расписание движения четырех автобусных маршрутов
25 октября, 14:32
Из-за ремонта на улице Дзержинского в Перми изменится движение трамваев
25 октября, 13:31
Схема. Участок шоссе Космонавтов закрыли на полгода
25 октября, 13:15
«У депутатов почему-то проезд бесплатный». Школьник задал вопрос мэру Перми
23 октября, 08:19
Три автобусных маршрута изменят график движения на время перекрытия Соликамской
17 октября, 07:37
Время работы автобусного маршрута №16 в Перми продлевается
16 октября, 02:59
Жителям Индустриального района придется еще год страдать из-за ремонта Карпинского
15 октября, 12:45
В Перми продлили навигацию электрокатамарана «ЭкоходЪ»
11 октября, 10:45
На время двух религиозных праздников у пермских кладбищ появятся новые остановки
11 октября, 07:11
Водителей просят быть аккуратнее на трассах Прикамья из-за плохой погоды
11 октября, 03:38
В выходные в Перми произойдут изменения в движении двух трамвайных маршрутов
10 октября, 06:23
В Пермскую гордуму внесено предложение о снижении стоимости проездных для школьников
9 октября, 06:17
С пермских «зайцев» взыскали более 13 миллионов рублей
8 октября, 16:45
В Перми по семи автобусным маршрутам не удалось найти перевозчика
8 октября, 04:22
В Перми могут появиться водные такси
8 октября, 02:09

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