properm.ru
ГлавноеВсе новости

Пермская галерея

Выбрать дату
Июль
Фонды пермской галереи будут переезжать в новое здание около полутора лет
Первые выставки на новом месте откроются этой осенью.
11 июля, 06:40
У нового здания Пермской галереи в старинном здании откроют кафе
Здание расположено на территории Завода Шпагина
3 июля, 13:58
Февраль
Пермякам покажут не только мумии, но и «Книгу мёртвых»
На «Телте» в марте откроется выставка «пермских» египетских древностей.
13 февраля, 07:10
Картины из фонда Пермской галереи покажут на выставке о Юрии Гагарине в Москве
5 февраля, 04:47
Январь
Стало известно, где в Перми можно увидеть настоящие египетские мумии
Пермская галерея в марте откроет выставку египетских древностей
31 января, 13:10
Первая выставка в новом здании Пермской галереи откроется осенью
23 января, 06:48
В Екатеринбурге откроется проект «Пермское посольство»
22 января, 08:11
Из Эрмитажа в Пермь привезли уникальный экспонат
6 января, 05:31
Декабрь 2023
Пермская галерея представит совместную с Эрмитажем выставку «Память территории»
6 декабря 2023, 07:24
Ноябрь 2023
Пермская галерея анонсировала прощальные экскурсии, но попасть на них вы не сможете
30 ноября 2023, 08:06
В Пермской галерее в тайной кладовке прятали сразу двух идеальных женщин
Скульптуру Елены Янсон-Манизер «Советские физкультурницы» можно будет увидеть в экспозиции нового здания галереи.
17 ноября 2023, 07:13
Октябрь 2023
Пермская галерея добивается признания ущерба от влетевшей в крыльцо собора машины
В полиции не возбуждают уголовное дело о нанесении ущерба зданию.
31 октября 2023, 13:51
Здание собора, из которого выезжает Пермская галерея, восстановят за счет бюджета
Общая стоимость реконструкции может достичь 500 млн рублей.
27 октября 2023, 04:52
Стало известно, когда построят новое здание Пермской галереи
Депутата Заксобрания заинтересовало, почему самый знаковый музей Перми должен выезжать из старого здания, если новое еще не построено.
25 октября 2023, 07:37
Тайная комната открыта. Что нашли при обследовании здания Пермской галереи
В ходе обследования обнаружены давно заложенные дверные проемы, имевшие важное значение в соборе.
18 октября 2023, 11:06
Экскурсии по пустому зданию. Как пройдет прощание пермской галереи с собором
16 октября 2023, 08:22
Пермские кинодокументалисты снимают короткометражку о переезде художественной галереи
Создатели фильма погрузятся в истории людей, связанных с галерей.
10 октября 2023, 05:15
Пермская галерея в новом здании будет открываться поэтапно
6 октября 2023, 12:09
Пермская художественная галерея закрыла для зрителей постоянные выставки
3 октября 2023, 12:25
Сентябрь 2023
Когда закроются постоянные экспозиции Пермской галереи? Ответ учреждения
До конца октября продлена работа временных выставок.
20 сентября 2023, 19:09

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика