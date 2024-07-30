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Пермская гордума

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Июнь
Перекрасить в шоколадный. Депутаты Перми озаботились стилем общественных туалетов
19 июня, 11:11
Апрель
Дом в Крыму. Почему замначальника Пермской гордумы хотят уволить за утрату доверия
27 апреля, 06:54
Прокуратура Прикамья подтвердила обвинения против депутата Пермской гордумы
22 апреля, 06:42
Март
Стоимость эвакуации одного электросамоката с пермских улиц оценили в 1500 рублей
Сутки хранения на штрафплощадке обойдутся в 100 рублей.
25 марта, 08:42
Комитет гордумы одобрил репрессивные изменения для электросамокатов в Перми
20 марта, 12:48
Январь
Власти Перми предлагают отказаться от видеорекламы на улице
17 января, 08:07

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