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Пермская городская дума

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2024
Гордума отклонила протест прокуратуры на запрет парковки электросамокатов в Перми
22 октября, 11:15
Депутаты гордумы поддержали введение туристического налога в Перми
22 октября, 08:19
На реконструкцию участка улицы Мира выделят 151 миллион рублей
8 августа, 06:18
Суд начал рассматривать иск кикшерингов Whoosh и Urent к Пермской гордуме
30 июля, 07:35
Надежда Агишева может вернуться в Пермскую городскую Думу
6 июня, 09:39
Мошенники стали притворяться сотрудниками мэрии Перми и депутатами гордумы
5 июня, 11:53
Протест прокуратуры на ограничение парковок для СИМ в Перми рассмотрят в июне
22 мая, 10:07
Дом в Крыму. Почему замначальника Пермской гордумы хотят уволить за утрату доверия
27 апреля, 06:54
Депутаты не одобрили расходы на благоустройство Мотовилихинского пруда
24 апреля, 05:00
Прокуратура проводит проверку деятельности пресс-службы Пермской городской думы
11 марта, 09:39
В Пермской городской думе появился новый депутат
Мандат покинувшего Россию Сергея Медведева перешел к Алексею Механошину
27 февраля, 05:46
Бывший депутат Пермской гордумы признан банкротом
16 февраля, 05:00
Гордума Перми утвердит предельную высоту почти для каждого вида газона
11 февраля, 09:12
В думу Перми не поступало заявления об отзыве мандата депутата, осудившего СВО
17 января, 07:01
2023
Фасады пермских зданий облагородят еще на 600 миллионов рублей
19 декабря 2023, 08:53
У депутата Заксобрания Прикамья Вероники Куликовой родилась дочь
7 декабря 2023, 10:31
В гордуму внесен проект решения о создании охраняемого ландшафта «Мотовилихинский»
4 декабря 2023, 05:25
Пермский ТЮЗ передан в собственность региональных властей
Городские власти считают, что изменения должны привести к лучшему.
24 октября 2023, 09:55
Пермский ТЮЗ может быть передан региону с 1 января 2024 года
18 октября 2023, 15:45
Мэрия и Дума за полтора года не решили, что делать с гимнами города от пермяков
15 сентября 2023, 10:57

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